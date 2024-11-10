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Galatasaray, Samsunspor'u İlk Yarıda 1-0 Geçti

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'deki maçın ilk yarısını 1-0 önde tamamlayarak liderliğini sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 10.11.2024 16:53
Güncelleme Tarihi: 10.11.2024 16:53
Galatasaray, Samsunspor'u İlk Yarıda 1-0 Geçti

Galatasaray, Samsunspor'u İlk Yarıda Geride Bıraktı

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında lider Galatasaray, sahasında Samsunspor ile karşı karşıya geldi. Müsabakanın ilk yarısı, ev sahibi takımın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Maçın İlk Dakikalarında Gelen Gol

Maçın 3. dakikasında Galatasaray, Torreira'nın sağdan yaptığı ortayı Osimhen ile değerlendirdi. Penaltı noktası yakınında kafa vuruşu yapan Osimhen, topu filelere göndererek skoru 1-0'a taşıdı.

Samsunspor'un Gol Çabaları

11. dakikada Samsunspor, Zeki Yavru ile gole yaklaşsa da kaleci Muslera, yaptığı kritik müdahale ile topu direğin üzerinden kornere gönderdi.

19. dakikada Osimhen’in ceza sahası dışından yaptığı vuruşta, Samsunspor kalecisi Okan Kocuk, yakın direk dibinde yatarak gole izin vermedi.

İlk Yarıda Fırsatlar Kaçtı

37. dakikada Galatasaray’ın Yunus Akgün ile içeriye gönderdiği ortada, Osimhen’in kafa vuruşu az farkla yandan auta gitti.

Galatasaray, ilk devreyi 1-0 üstünlükle kapatarak, liderlik mücadelesine devam ediyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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