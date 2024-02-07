Galatasaray, Sergen Yalçın'ın bir numarasına talip oldu

Galatasaray'ın yakından takip ettiği Antalyaspor'un Polonyalı futbolcusu Jakub Kaluzinski hakkında ülkesinin medyasında dikkat çeken haberler yazıldı. Akdeniz takımının genç futbolcunun yetiştirme masraflarını ödemediği ve yazışmalara yanıt vermediği belirtildi. Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

YETİŞTİRME BEDELİNİN ÖDENMEDĞİ ÖNE SÜRÜLDÜ

Bu sezon başında Polonya'nın Lechia Gdansk takımından Antalyaspor'a transfer olan Jakub Kaluzinski, performanslarıyla dikkat çekmeye devam etmekte. İtalyan ekibi Parma'nın da yakından takip ettiği Polonyalı genç oyuncunun, Süper Lig'in devlerinden Galatasaray'ın da ilgisini çektiği söyleniyor. Söz konusu haberin Polonya'nın Meczki kentinde ortaya çıkmasının ardından dikkat çekici bir haber daha meydana çıktı. Sport Interia'nın haberine göre Antalyaspor, başarılı oyuncu Kaluzinski'nin yetiştirme masraflarını henüz ödemedi.





300.000 Euro'luk yetiştirme bedeli uzun süredir ödenmiyor ve Lechia Gdansk'tan gelen iletişime herhangi bir yanıt gelmediği söyleniyor. Açıklamada, oyuncunun ağustos ayında Antalyaspor'a transfer olduğu belirtilerek, Akdeniz ekibinin kendisine 150 günden fazla süredir ödeme yapmadığı ve Polonya ekibiyle herhangi bir temasta bulunmadığı söylendi. Kaluzinski bu sezon Antalyaspor'un en mühim oyuncularından biri oldu ve Süper Lig'de 15, Türkiye Kupası'nda ise 3 maçta forma giydi. Polonyalı oyuncu karşılaşmada 1.089 dakika süre aldı ancak gollere katkı sağlamadı.