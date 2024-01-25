Galatasaray, sol bek için o ismi gözüne kestirdi

Sarı kırmızılı takım o ismi radarına aldı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

SARI KIRMIZILI TAKIMIN SOL BEK ARAYIŞI

Ara transfer dönemi 9 Ocak tarihinde başladı. Sarı kırmızılı takım sol bek için sürpriz bir ismi listesinde ilk sıraya yerleştirdi. Erdem Timur'un geçtiğimiz günlerde Fransa'ya gitti ve George Gardi ile görüştüğü ortaya çıktı.





Erdem Timur'un Fransa'da Yusuf Yazıcı ile görüşme yaptığı ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek milli futbolcunun ve kulübü Lille'nin ikna edilmeye çalışıldığı iddia edildi. Trabzonspor, CSKA Moskova, Lille takımlarında forma giyen başarılı oyuncu bu sezon 26 maça çıktı ve kariyerine 9 gol, 3 asisti yazdırdı.