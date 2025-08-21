DOLAR
Galatasaray'tan FIFA Kurallarını İhlal Eden Yetkisiz Transfer Görüşmelerine Tepki

Galatasaray, sözleşmeli oyuncularla FIFA kurallarına aykırı görüşmeler yapıldığını belirterek hukuki adımlar atıldığını ve kadronun korunacağını duyurdu.

Yayın Tarihi: 21.08.2025 22:33
Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 22:33
Galatasaray Kulübü, bazı kulüplerin sözleşmeli futbolcularıyla FIFA kurallarına aykırı görüşmeler yaptığını açıkladı ve konuyla ilgili gerekli hukuki adımların atıldığını duyurdu.

Kulüpten Yapılan Açıklama

"Son günlerde kamuoyunda yer alan oyuncularımızla ilgili transfer haberlerini dikkatle takip etmekteyiz. Kadrodaki her oyuncumuz, kulübümüz açısından önemli bir değerdir. Oyuncularımızın saha içi katkılarının yanı sıra aidiyetleri ve mücadeleleri tüm Galatasaraylıları mutlu etmektedir."

Yapılan açıklamada, bazı kulüplerin FIFA kurallarını hiçe saydığı vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

"Ancak üzülerek belirtmek isteriz ki, müteakip defalar teklifleri reddedilmiş olmasına karşın, bazı kulüplerin FIFA kurallarını hiçe sayarak, sözleşmesi devam eden oyuncularımızın temsilcileriyle yetkisiz görüşmeler yaptıkları tespit edilmiştir. Bu girişimler, futbolun etik değerlerine ve uluslararası kurallara açıkça aykırıdır. Galatasaray Spor Kulübü, oyuncularımızın iradesini ve huzurunu zedelemeyi amaçlayan bu tür etik dışı temaslar karşısında sessiz kalmamış, ilgili kurumlara gerekli ihtarnameler iletilmiştir. Sürecin en kararlı şekilde takipçisi olacağımızı vurgulamak isteriz."

Kulüp, söz konusu ihlaller karşısında ilgili kurumlara ihtarnameler iletildiğini ve konunun hukuki zeminde takip edildiğini belirtti.

Kadronun korunacağı ve daha da güçlendirileceği de açıklamada yer alan diğer önemli mesajlar arasında bulundu.

