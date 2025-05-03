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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: "Şampiyonluğu İlan Etmek İçin Üç Maç Kazanmalıyız"

Okan Buruk, Galatasaray'ın şampiyonluk hedefi doğrultusunda önümüzdeki üç maçı kazanmak istediklerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 03.05.2025 23:02
Güncelleme Tarihi: 03.05.2025 23:02
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: "Şampiyonluğu İlan Etmek İçin Üç Maç Kazanmalıyız"

Okan Buruk, Şampiyonluk Hedefini Serdetti

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında oynanan ve Galatasaray'ın 4-1 galibiyetle sonuçlanan Net Global Sivasspor maçı sonrası basın toplantısı düzenleyerek hedeflerini açıkladı.

"Üç Maçımızı da Kazanarak Şampiyonluğumuzu İlan Etmek İstiyoruz"

Okan Buruk, kalan üç maçı kazanarak şampiyonluğa ulaşmak istediklerini belirtti. "Maç maç bakıyoruz. Önümüzde çok zorlu rakipler var. Trabzonspor deplasmanı ve ardından Kayserispor ile Göztepe maçları geliyor. Hedefimiz bu maçlardan galip ayrılmak ve şampiyonluğumuzu ilan etmek," dedi.

Buruk, takımının istek ve konsantrasyonundan memnun olduğunu vurgulayarak, "Özellikle Mayıs ayının gelmesiyle Galatasaray camiasının heyecanı artıyor. Statta gösterilen ilgi çok önemliydi. Oyuncularım harika bir performans sergiledi," şeklinde konuştu.

Osimhen'in Kariyer Rekoru

Nijeryalı yıldız Victor Osimhen'in Sivasspor karşısında iki gol atmasının ardından oyundan alınmasının ardından Buruk, "Osimhen 3. golü atmaya yakındı, kariyer rekorunu kırdı ama geliştirmesini ben engelledim. Oyuncularımızın sakatlık riski altında olmamaları için dikkatli davranıyoruz," ifadelerini kullandı.

Formda Bir Galatasaray

Buruk, Galatasaray'ın oldukça formda olduğunu ve tam kadro çalışmanın keyfini yaşadıklarını belirtti. "Son haftalarda yükselen bir form grafiğimiz var. Bu, şampiyonluk için ne kadar istekli olduğumuzu gösteriyor. Mayıs ayı faktörü de işin içine girince, kalan dört maçta bu ivmeyi devam ettireceğimize inanıyorum," diyerek sözlerini tamamladı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında RAMS Park'ta Net...

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında RAMS Park'ta Net Global Sivasspor'u 4-1 yendikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

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