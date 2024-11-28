Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan Açıklamalar: 'Deplasmanda Alınan Puanlar Önemli'

Okan Buruk: 'Deplasmanda Alınan Puanlar Önemli'

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında konuk olduğu AZ Alkmaar ile 1-1 berabere kalan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, maç sonrası düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Buruk, AZ Alkmaar'ın güçlü bir rakip olduğunu vurguladı ve "AZ Alkmaar, çok iyi hücum geçişleri yaptı. Buna iyi cevap veremedik. Maça bizden daha iyi başladılar. Ancak, yaptığımız oyuncu değişiklikleri ile oyun kontrolünü ele aldık," dedi.

İkinci Yarıda Üstünlük Sağladık

Maçın ikinci yarısının daha başarılı geçtiğini belirten Buruk, "İkinci yarıda kazanma şansımıza daha yakındık. Deplasmanda aldığımız puanlar önemli. Bir sonraki deplasman maçını kazandığımızda bu müsabakada aldığımız puanın değeri ortaya çıkacak," ifadelerini kullandı.

Genç Oyunculara Verilen Önem

Buruk, takımda oynama ihtiyacı olan oyunculara da dikkat çekti. "Batshuayi'nin de oynamaya ihtiyacı var. Bu yüzden ona da sabretmemiz gerekiyor. Çok iyi bir oyuncu. Geçen hafta gol attı, rahatlamaya ve öz güvene ihtiyacı var. Ayrıca, Metehan da bizim altyapımızdan yetişmiş genç bir yetenek. Altyapıdan gelen oyunculara daha fazla süre vereceğim," dedi.

Nelsson'un Gücü ve Moral Bozukluğu

Nelsson'un geçen seneki performansından bahseden Okan Buruk, "Nelsson'un geçen sene şampiyonlukta önemli katkısı vardı. Bu sene belki de iyi başlamadı ama yine de her zaman ona güveniyoruz. Bugün de erken yediğimiz gol moralimizi bozdu. Kendisi için taktiksel bir değişiklik yaptım ve onun daha iyi olacağını düşünüyorum," sözleriyle genç oyunculara olan inancını dile getirdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.