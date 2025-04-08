Kayseri'de Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası Başladı

Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası Kayseri'de Start Aldı

Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası, 64 ilden 911 sporcunun katılımıyla Kayseri'de başladı. organizasyon, Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu tarafından düzenleniyor.

Yarışmada Genç Yetenekler Öne Çıkıyor

Şampiyona, Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi'nde gerçekleştiriliyor. Federasyon Başkan Vekili Niyazi Kurt, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2025 yılı faaliyet programında yer alan bu önemli etkinliğe katılımın her geçen yıl arttığını dile getirdi.

Kurt, Avrupa Şampiyonası için milli takım seçmelerinin de gerçekleştirileceğini ifade ederek, sporcuların çeşitli kategorilerde mücadele edeceğini belirtti. Bu kategoriler arasında 15 yaş yıldızlar, 18 yaş gençler, 23 yaş altı büyükler ve bedensel engelliler bulunuyor.

Bilek Güreşi ile Yeni Yetenekler Keşfediliyor

Başkan Vekili Niyazi Kurt, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın teşvikleriyle okul sporları yarışma takvimine dahil edilen bilek güreşinin, okullardan yeni jenerasyonların ve yeteneklerin tespit edilmesi açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Bu durum, sporun geleceği için umut verici bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Şampiyona ve milli takım seçmeleri, 12 Nisan'da sona erecek.

Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası, 64 ilden 911 sporcunun katılımıyla Kayseri'de, Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi'nde başladı.

Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası, 64 ilden 911 sporcunun katılımıyla Kayseri'de, Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi'nde başladı.