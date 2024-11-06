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Galatasaray-Tottenham Maçına Hazırlık

Davinson Sanchez, Galatasaray-Tottenham maçı öncesi duygularını paylaştı.

Yayın Tarihi: 06.11.2024 18:12
Güncelleme Tarihi: 06.11.2024 18:12
Galatasaray-Tottenham Maçına Hazırlık

Galatasaray'ın Kolombiyalı Stoperi Davinson Sanchez'den Açıklamalar

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında İngiltere'nin köklü takımlarından Tottenham ile karşılaşacak. Maç öncesinde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez, bu karşılaşmanın kendisi için özel olduğunu belirtti.

Maçın Duygusal Anlamı

Sanchez, Tottenham'da 6 sezon geçirdiğini hatırlatarak, "Bu seviyede bir rakiple mücadele etmek benim için oldukça özel. Onlarla yeniden karşılaşmak benim için başka bir anlam taşıyor," dedi.

Etkili Performans ve Beklentiler

İyi bir futbol oynamak istediklerini vurgulayan Sanchez, rakiplerinin agresif olacağını ve seyir zevkinin yüksek olacağına inandığını söyledi. "Son maçlardaki performansımızı devam ettirmek istiyoruz. Galatasaray olarak kendimizi göstereceğiz," diye ekledi.

Turnuva Favorisi Olma Hedefi

Takımın UEFA Avrupa Ligi'nde favorilerden biri olduğunu ifade eden Sanchez, "Her yıl daha da gelişiyoruz. Şampiyonluk hedefimiz var. Galatasaray, her takıma karşı başa baş oynayabilecek bir takım," şeklinde konuştu.

Savunma Sistemi Üzerine Düşünceler

Savunma sistemleriyle ilgili yorum yapan Sanchez, farklı sistemlere adapte olmalarının önemine değinerek, "Sistemden bahsetmek bizim için sorun değil, aksine kendimizi geliştirmek için bir fırsat," dedi.

Gelecek Hakkında Spekülasyonlar

Aynı zamanda Avrupa'nın önemli takımlarıyla anılmasının spekülasyonlardan ibaret olduğunu ve tamamen Galatasaray'a odaklandığını belirten Sanchez, "Şu anda vücudumla, aklımla ve ruhumla Galatasaray'dayım," şeklinde ifade etti.

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