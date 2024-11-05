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Galatasaray, Tottenham Maçını Belçikalı Hakem Yönetecek

Galatasaray'ın Tottenham ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi maçı Belçikalı hakem Lawrence Visser tarafından yönetilecek.

Yayın Tarihi: 05.11.2024 12:38
Güncelleme Tarihi: 05.11.2024 12:38
Galatasaray, Tottenham Maçını Belçikalı Hakem Yönetecek

Galatasaray ve Tottenham Karşı Karşıya

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında İngiliz ekibi Tottenham ile 7 Kasım Perşembe günü kendi sahasında karşılaşacak. Bu önemli mücadelenin hakemi, Belçikalı Lawrence Visser olacak.

Maçın Detayları

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Rams Park'ta saat 20.45'te başlayacak olan karşılaşmada Visser'in yardımcı hakemliklerini Rien Vanyzere ve Thibaud Nijssen üstlenecek.

Dördüncü Hakem ve VAR Görevleri

Müsabakanın dördüncü hakemi Simon Bourdeaud'hui olacakken, VAR görevini Bram Van Driessche, AVAR görevini ise Jan Boterberg yürütecek.

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