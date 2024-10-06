Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de Corendon Alanyaspor'u 1-0 Geçti

Maç Özeti

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. İki takım arasındaki bu mücadelenin sonucu 1-0 olarak belirlendi.

Öne Çıkan Anlar

Maçın ilk yarısında her iki takım da etkili ataklar geliştirmeye çalıştı ancak fileleri havalandıracak bir gol bulmakta zorlandılar. 58. dakikada galibiyet golü için çabalayan Galatasaray, Yunus Akgün’ün pasıyla Sara'nın ceza sahasında yaptığı vuruşla tehlikeli bir pozisyon yakaladı. Ancak kaleci Ertuğrul, bu topu çalmayı başardı.

65. dakikada Lopes'in ceza sahası dışındaki vuruşu, az bir farkla auta çıktı. 80. dakikada ise Sara'nın sol taraftan kullandığı köşe atışında, Abdülkerim Bardakcı altıpas üzerinde etkili bir kafa vuruşu yaptı fakat Ertuğrul yine gole izin vermedi.

Maçın sonlarına yaklaşırken, 84. dakikada Kerem Demirbay tarafından sol kanattan yapılan ortada, Barış Alper Yılmaz, yine kafa vuruşuyla topu kaleye göndermeye çalıştı ama meşin yuvarlak bir kez daha auta gitti.

Sonuç

Bütün bu çabalara rağmen Galatasaray, sahadan 1-0 galip ayrılarak ligde önemli bir üç puan kazandı.