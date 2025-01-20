Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde 325. Maçına Çıkıyor

Galatasaray, yarın Dinamo Kiev ile oynayacağı maçla birlikte Avrupa kupalarındaki 325. karşılaşmasına çıkacak.

Yayın Tarihi: 20.01.2025 11:10
Güncelleme Tarihi: 20.01.2025 11:10
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde 325. Maçına Çıkıyor

Galatasaray, Avrupa'da 325. Mücadelesine Hazırlanıyor

Yarın, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile karşılaşacak olan Galatasaray, Avrupa kupalarındaki 325. maçına çıkacak.

Sarı-kırmızılı ekip, bugüne dek oynadığı 324 karşılaşmanın 116'sını kazanırken, 121'inden mağlup ayrıldı. 87 maç ise berabere sonuçlandı. Galatasaray, bu maçlarda toplam 444 gol atarak rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 487 gol gördü.

“Kupa 2”de 100 Karşılaşmayı Geçti

Galatasaray, Avrupa’nın kulüpler düzeyindeki en önemli ikinci futbol turnuvası olan UEFA Kupası'nda 101. kez mücadele etmekte. 1999-2000 sezonunda UEFA Kupası’nı kazanan sarı-kırmızılı takım, “Kupa 2”de çıktığı 100 karşılaşmada 40 galibiyet, 34 beraberlik ve 26 yenilgi aldı. Bu maçlarda rakip fileleri 161 kez havalandıran Galatasaray, kalesinde 130 gol gördü.

Son 20 Maçta İyi Performans

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ndeki son 20 karşılaşmadan 18'inde yenilmedi. 2021-22 sezonuyla birlikte başlayan süreçte “Kupa 2”de 20 karşılaşmaya çıkan sarı-kırmızılı takım, bu maçların 9'unu kazandı ve 9'unu da berabere tamamladı. Bu dönemde İspanyol devi Barcelona'ya sahasında 2-1, deplasmanda da Çek temsilcisi Sparta Prag'a karşı 4-1 mağlup oldu.

Galatasaray'ın Avrupa Kupalarındaki Performansı

Sarı-kırmızılı ekibin Avrupa kupası organizasyonlarındaki genel performansı aşağıdaki gibidir:

OrganizasyonOGBMAlınan GolYenilen Gol
Şampiyon Kulüpler Kupası35121584253
UEFA Şampiyonlar Ligi122293162122210
UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri34222757538
Kupa Galipleri Kupası32121353455
UEFA Kupası ve Avrupa Ligi100403426161130
UEFA Süper Kupa11-21-2

Toplam: 324 maç, 116 galibiyet, 87 beraberlik, 121 mağlubiyet, 444 gol atıldı, 487 gol yendi.

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