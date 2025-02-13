Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar'a 2-1 Yenik Durumda

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde İlk Yarıda 2-1 Geride

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda, deplasmanda Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile karşılaştığı maçın ilk yarısını 2-1 geride kapattı.

İlk Gol AZ Alkmaar'dan Geldi

Maçın başlama düdüğünden itibaren, 12. dakikada AZ Alkmaar öne geçti. Ceza yayı gerisinde kazanılan faulde topun başına Mijnans geçti. Bu oyuncunun sol ayağıyla yaptığı düzgün vuruş, kaleci Muslera'nın sağından ağlara gitti ve durumu 1-0 yaptı.

Galatasaray Eşitliği Sağladı

19. dakikada geriden atılan uzun pasta savunma arkasına sarkan Poku, kaleci Muslera'dan sıyrılmayı başardı. Ancak Abdülkerim Bardakcı, rakibinin dengesini kaybettiği anda yaptığı müdahale ile önemli bir golü engelledi.

20. dakikada ise sarı-kırmızılı ekip, skora denge getirdi. Kendi yarı alanında topla buluşan Sallai, savunma arkasına sarkan Morata'ya pasını aktardı. Morata, ceza sahası içindeki Barış Alper'e pasını verdi. Milli futbolcunun vuruşundan dönen topu iyi değerlendiren Sallai, bekletmeden sert şutunu çekerek durumu 1-1 yaptı.

AZ Alkmaar Tekrar Öne Geçti

Maç 25. dakikada devam ederken, Poku, Berkan'dan sıyrıldıktan sonra kaleci Muslera ile karşı karşıya kaldı, fakat vuruşu auta gitti. 31. dakikada Abdülkerim Bardakcı'nın kaleciye yönelen şutunu Muslera kurtardı.

Devreye 35. dakikada, soldan ceza sahasına giren Lahdo’nun şutunu Abdülkerim çizgi üzerinde kornere çelerek önemli bir müdahale yaptı. Ancak 36. dakikada AZ Alkmaar, Barış Alper’in müdahalesiyle penaltı kazandı. Penaltıyı kullanan Parrott, kaleci Muslera'yı farklı köşelere göndererek 37. dakikada durumu 2-1 yaptı.

Ev sahibi ekip, devre arasına üstün bir skorla girmiş oldu.