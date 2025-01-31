Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar ile Eşleşti

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Hollanda'nın AZ Alkmaar takımıyla eşleşti. Bu eşleşme, Galatasaray'ın Avrupa'daki hedefleri doğrultusunda önemli bir fırsat sunuyor.

Fatih Terim'in teknik direktörlüğündeki Galatasaray, bu turda iddialı bir performans sergilemeyi planlıyor. Türkiye'nin köklü kulüplerinden biri olarak, Avrupa arenasındaki mücadeleleri devam ediyor.

AZ Alkmaar, son yıllarda gösterdiği başarılarla dikkat çekerken, Galatasaray'ın bu rakibe karşı alacağı sonuç, takımın sonraki aşamadaki kaderini belirleyecek. Taraftarlar, takımlarının bu önemli karşılaşmasında zafer için destek vermeyi sabırsızlıkla bekliyor.