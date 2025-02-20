Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ne Veda Etti

Galatasaray, Avrupa Ligi’ne Veda Etti

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda, ilk maçta aldığı 4-1’lik yenilginin ardından AZ Alkmaar ile oynadığı rövanşta 2-2 berabere kalarak organizasyona veda etti.

Sonuçlar ve Performans

İlk maçta elde edilen ciddi fark, Galatasaray'ın bu turnuvadaki ilerlemesini zora soktu. Rövanş maçında gösterilen mücadeleye rağmen, sarı-kırmızılı ekip, evinde alınan bu sonuçla Avrupa hayallerine son vermiş oldu.

Bir Sonraki Adım

Galatasaray taraftarları, takımın Avrupa'daki geleceği için umutlu olmaya devam ederken, bu eleniş sonrası yeni sezon hedefleri netleşmeye başladı.