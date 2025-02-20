Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ne Veda Etti

Galatasaray, AZ Alkmaar ile 2-2 berabere kalarak UEFA Avrupa Ligi'nden elendi.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 22:38
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 22:38
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ne Veda Etti

Galatasaray, Avrupa Ligi’ne Veda Etti

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda, ilk maçta aldığı 4-1’lik yenilginin ardından AZ Alkmaar ile oynadığı rövanşta 2-2 berabere kalarak organizasyona veda etti.

Sonuçlar ve Performans

İlk maçta elde edilen ciddi fark, Galatasaray'ın bu turnuvadaki ilerlemesini zora soktu. Rövanş maçında gösterilen mücadeleye rağmen, sarı-kırmızılı ekip, evinde alınan bu sonuçla Avrupa hayallerine son vermiş oldu.

Bir Sonraki Adım

Galatasaray taraftarları, takımın Avrupa'daki geleceği için umutlu olmaya devam ederken, bu eleniş sonrası yeni sezon hedefleri netleşmeye başladı.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Doğa Şovu: Kar Yağarken Şimşek Çaktı!

Son yılların en ağır kar esareti geliyor! 20 Şubat’ta tüm ülkeye uyarı geldi

Hepsiburada'dan Ramazan Ayına Özel Şok İndirimler

İstanbul'da Ulaşım Durumu Kritik: Metro ve Tramvay Seferleri Gece Uzatıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kerem ve Orkun'un Şampiyonlar Ligi'nde Tarihi Golleriyle Benfica Son 16 Turu'na Yükseldi
2
Galatasaray Avrupa Kupalarına Veda Etti: 2-2'lik Eşitlikle AZ Alkmaar Maçında Sonuçlandı
3
Naim Süleymanoğlu, Vefatının 7. Yılında Anılacak
4
Fethiye'de Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası Finali
5
Trabzonspor'un Avrupa Ligi Hedefi: Rapid Wien Sonrası Braga veya Servette ile Karşılaşma
6
Fenerbahçe ve Anderlecht Arasında Gol Dolu İlk Yarı: 1-1
7
Elias Jelert: 'Galatasaray Benim İçin Çok Önemli'

Son yılların en ağır kar esareti geliyor! 20 Şubat’ta tüm ülkeye uyarı geldi

İstanbul'da 21 Şubat Okullar Tatil Mi? Vali Gül Açıklama Yaptı!

İstanbul'da Ulaşım Durumu Kritik: Metro ve Tramvay Seferleri Gece Uzatıldı

Ankaralılar İçin Ramazan Öncesi Ekmek Desteği Başladı!

İstanbul'da Doğa Şovu: Kar Yağarken Şimşek Çaktı!

Malatya Kira Fiyatlarında Çakılma: 4.000 TL Seviyelerine Düşüş Bekleniyor!

İzmir'de Öğrencilere Yüzde 50 Ulaşım İndirimi: 1 Mart'ta Başlıyor

Emekliler için Ramazan Bayramı İkramiyesi Kötü Haber: Alınamayacak!

Hepsiburada'dan Ramazan Ayına Özel Şok İndirimler

Yolcu Taşımacılığında Yeni Yönetmelik Resmi Gazete'de Yayınlandı

Emeklilere Promosyon Fiyaskosu: SGK'dan Hayal Kırıklığı

MEB, 1381 Engelli Öğretmen Ataması İçin Başvuru Sürecini Duyurdu