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Galatasaray, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Wolfsburg'u Ağırlıyor

Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Wolfsburg ile kritik bir maça çıkıyor.

Yayın Tarihi: 12.11.2024 09:21
Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 09:21
Galatasaray, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Wolfsburg'u Ağırlıyor

Galatasaray, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Wolfsburg'u Ağırlıyor

Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü maçında yarın Almanya'nın Wolfsburg ekibini konuk edecek. Mücadele, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak.

Maçın Hakemleri

İspanya Futbol Federasyonu'ndan Olatz Rivera Olmedo maçın hakemi olarak düdük çalacak. Olmedo'ya yardımcı olarak Iragartze Fernandez Esesumaga ve Rocio Puente Pino görev yapacak.

İlk İki Maçta Zorlu Karşılaşmalar

Gruptaki ilk maçında Lyon'a deplasmanda 3-0 mağlup olan sarı-kırmızılı takım, ikinci mücadelede ise sahasında Roma'ya 6-1 kaybetti.

Wolfsburg'un Durumu

Alman ekibi Wolfsburg ise, ilk maçında deplasmanda Roma'ya 1-0, ikinci karşılaşmasında ise sahasında Lyon'a 2-0 yenildi. Grupta puanı bulunmayan iki takımdan Wolfsburg üçüncü, Galatasaray Petrol Ofisi ise dördüncü sırada yer alıyor.

Bu mücadele, iki takım için de gruptaki ilk puanları alma fırsatı sunacak ve heyecan dolu bir karşılaşma olması bekleniyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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