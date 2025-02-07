Galatasaray UEFA Listesini Güncelledi: Morata ve Cuesta Kadroda

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Kadrosunu Güncelledi

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi için kadrosunu güncelleyerek yeni transferler Alvaro Morata, Carlos Cuesta ve Roland Sallai'yi ekledi. Takım, verilen üç değişiklik hakkını kullanarak, kadrodan Hakim Ziyech, Victor Nelsson ve Michy Batshuayi’yi çıkardı.

Kadroda Yer Alan Futbolcular

Sarı-kırmızılı ekip, UEFA listesine dahil edilen yeni isimlerle birlikte, toplamda 21 kişilik bir kadro oluşturdu. Bu kadroda şu futbolcular yer alıyor:

Fernando Muslera

Günay Güvenç

Ismail Jakobs

Davinson Sanchez

Roland Sallai

Kerem Demirbay

Mauro Icardi

Dries Mertens

Yunus Akgün

Berkan Kutlu

Gabriel Sara

Kaan Ayhan

Elias Jelert

Carlos Cuesta

Yusuf Demir

Lucas Torreira

Abdülkerim Bardakcı

Victor Osimhen

Barış Alper Yılmaz

Alvaro Morata

Metehan Baltacı

Yeni Transferler Bildirilmedi

Buna karşın, Ahmed Kutucu ve Mario Lemina gibi yeni transferler UEFA listesine dahil edilmedi. Ayrıca, sezon başında bildirilmemiş olan Eyüp Aydın ve Gökdeniz Gürpüz de kadroda yer almadı.

Galatasaray, liderlik hedefleri doğrultusunda UEFA Avrupa Ligi’ndeki mücadeleye devam edecek.