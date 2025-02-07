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Galatasaray UEFA Listesini Güncelledi: Morata ve Cuesta Kadroda

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi kadrosuna Morata, Cuesta ve Sallai'yi ekledi, Ziyech, Nelsson ve Batshuayi çıkarıldı.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 15:28
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 15:28
Galatasaray UEFA Listesini Güncelledi: Morata ve Cuesta Kadroda

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Kadrosunu Güncelledi

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi için kadrosunu güncelleyerek yeni transferler Alvaro Morata, Carlos Cuesta ve Roland Sallai'yi ekledi. Takım, verilen üç değişiklik hakkını kullanarak, kadrodan Hakim Ziyech, Victor Nelsson ve Michy Batshuayi’yi çıkardı.

Kadroda Yer Alan Futbolcular

Sarı-kırmızılı ekip, UEFA listesine dahil edilen yeni isimlerle birlikte, toplamda 21 kişilik bir kadro oluşturdu. Bu kadroda şu futbolcular yer alıyor:

  • Fernando Muslera
  • Günay Güvenç
  • Ismail Jakobs
  • Davinson Sanchez
  • Roland Sallai
  • Kerem Demirbay
  • Mauro Icardi
  • Dries Mertens
  • Yunus Akgün
  • Berkan Kutlu
  • Gabriel Sara
  • Kaan Ayhan
  • Elias Jelert
  • Carlos Cuesta
  • Yusuf Demir
  • Lucas Torreira
  • Abdülkerim Bardakcı
  • Victor Osimhen
  • Barış Alper Yılmaz
  • Alvaro Morata
  • Metehan Baltacı

Yeni Transferler Bildirilmedi

Buna karşın, Ahmed Kutucu ve Mario Lemina gibi yeni transferler UEFA listesine dahil edilmedi. Ayrıca, sezon başında bildirilmemiş olan Eyüp Aydın ve Gökdeniz Gürpüz de kadroda yer almadı.

Galatasaray, liderlik hedefleri doğrultusunda UEFA Avrupa Ligi’ndeki mücadeleye devam edecek.

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