Galatasaray, Uğurcan Çakır ile 5 yıllık sözleşme imzaladı

Galatasaray, Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır ile 5 yıllık sözleşme imzaladı; net 27,5 milyon avro artı KDV ve yıllık garanti ücretler açıklandı.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 09:36
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 09:36
Sözleşme ve mali detaylar

Galatasaray Kulübü, Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır ile 5 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, futbolcu için net 27 milyon 500 bin avro ücret ile KDV ödeneceği belirtildi.

Ayrıca futbolcuya bu sezon 110 milyon, 2026-2027'de 120 milyon, 2027-2028'de 130 milyon, 2028-2029'da 140 milyon ve 2029-2030'da 150 milyon lira olmak üzere garanti ücret ödeneceği aktarıldı.

Trabzonspor'un açıklaması

Öte yandan Trabzonspor Kulübü yaptığı açıklamada, sarı-kırmızılıların transfer için kendilerine 33 milyon avro garanti bedel ve 3 milyon avro şarta bağlı bonus olmak üzere toplam KDV dahil 36 milyon avro ödeme yapacağını duyurmuştu.

