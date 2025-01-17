Galatasaray ve Hatayspor Arasındaki Mücadelede Öne Çıkan Notlar

Galatasaray, Hatayspor karşısında tek değişiklikle sahaya çıktı. Hatayspor, yeni teknik direktörü Murat Şahin'le tarih yazıyor.

Yayın Tarihi: 17.01.2025 20:32
Güncelleme Tarihi: 17.01.2025 22:27
Galatasaray ve Hatayspor Arasındaki Mücadelede Öne Çıkan Notlar

Galatasaray'dan Tek Değişiklik

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Mersin'de Atakaş Hatayspor'a konuk olan Galatasaray, son maça göre kadrosunda sadece tek değişiklik yaptı. Teknik direktör Okan Buruk, ligde geçen hafta oynanan RAMS Başakşehir karşısında 2-1 kazandıkları maçta ilk 11'de yer alan Kerem Demirbay'ı yedeğe çekti. Hatayspor'a karşı sahaya Berkan Kutlu ile çıktı.

Galatasaray'ın İlk 11'i

Sarı-kırmızılı ekip, Mersin Stadı'ndaki karşılaşmaya şu futbolcularla çıktı: Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Berkan Kutlu, Yunus Akgün, Dries Mertens, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen. Yedek kulübesinde ise Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Roland Sallai, Kerem Demirbay, Elias Jelert, Victor Nellson, Yusuf Demir, Michy Batshuayi, Efe Akman ve Metehan Baltacı yer aldı.

Özellikle sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları süren Mauro Icardi, Gabriel Sara ve son günlerde forma şansı bulamayan Hakim Ziyech karşılaşmada yer almadı.

Hatayspor'un Yeni Dönemi

Süper Lig'de zor bir süreçten geçen Atakaş Hatayspor, teknik direktörlük görevine getirilen Murat Şahin yönetiminde sahaya çıktığı ilk maçta Galatasaray ile karşı karşıya geldi. Hatayspor, maçta şu futbolcularla mücadele etti: Bekaj, Kamil Ahmet Çörekçi, Kilama, Calvo, Cemali Sertel, Diack, Abdulkadir Parmak, Görkem Sağlam, Fernandes, Rivas ve Aboubakar.

Yedek kulübesinde ise Demir Sarıcalı, Kerim Alıcı, Recep Burak Yılmaz, Oğuzhan Matur, Ali Yıldız, Massanga, Selimcan Temel, Boutobba, Bamgboye ve Strandberg yer aldı. Hatayspor’da stoper Cengiz Demir kırmızı kart, kaleci Erce Kardeşler ve orta saha Rui Pedro ise sarı kart cezaları nedeniyle maçta forma giyemediler.

Taraftar Desteği ve Anmalar

Karşılaşma öncesinde Galatasaraylı taraftarlar, kale arkasındaki tribünleri neredeyse tamamen doldururken, Mersin Stadı'nın diğer kısmında Hatayspor ve Galatasaray taraftarları yan yana yer aldı. Müsabakadan önce, 2 Ocak'ta vefat eden sanatçı Ferdi Tayfur'un şarkıları dinletildi. Ayrıca Galatasaraylı futbolcular, sahaya "Bu destek hiç bitmeyecek" yazılı pankartla çıkarak, 6 Şubat 2023'teki depremleri andı.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Atakaş Hatayspor ile Galatasaray, Mersin Stadı'nda...

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Atakaş Hatayspor ile Galatasaray, Mersin Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Hatayspor'dan Vincent Aboubakar (solda), rakibi Kaan Ayhan (sağda) ile mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Atakaş Hatayspor ile Galatasaray, Mersin Stadı'nda...

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Atakaş Hatayspor ile Galatasaray, Mersin Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Hatayspor'dan Vincent Aboubakar (solda), rakibi Kaan Ayhan (sağda) ile mücadele etti.

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