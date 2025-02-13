Japon Diplomat Iwasa, Bolu'daki Milli Cimnastikçileri Ziyaret Etti

Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği Eğitim, Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Kurulması Bölümü Başkanı Iwasa Takaaki, Bolu'da milli cimnastikçilerle buluştu. Bir dizi resmi ziyaret için Bolu'ya gelen Iwasa, Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler'i ziyaret etti ve kentteki spor tesisleri, spor yatırımları ile sporcular hakkında bilgi aldı.

Trampolin Salonunda Milli Sporcularla Buluştu

Karaçayır Mahallesi Çok Amaçlı Spor Salonu'ndaki trampolin salonunu da gezen Iwasa, burada Sinan Cankurt ile sohbet etti. Cankurt, trampolinde Avrupa ve dünya şampiyonlukları bulunan bir milli sporcu olarak önemli bir isim. Daha sonra Murat Canbaş Cimnastik Salonu'na geçerek artistik cimnastik yapan sporcularla görüşen Iwasa, spor tesislerinin kalitesine çok beğendiğini dile getirdi.

Bolu'daki Spor Tesisleri ve İşbirliği Vurgusu

İwasa, yaptığı açıklamada, "Japonya'da ulusal standartlarda tesisler var ama burada hepsinin tek bir yerde toplanmasının harika olduğunu düşünüyorum" dedi. Ayrıca, Türkiye'nin 2021 Tokyo Olimpiyatları'nda cimnastik branşında madalya kazandığını hatırlatan diplomat, sporcuların disiplinli davranışlarından etkilendiğini belirtti. "Buradaki herkes disiplinli ve saygılı gözüküyordu. Japon gençlerinin de buradan öğrenmesi gereken çok şey olduğunu düşündüm" ifadelerini kullandı.

Türkiye-Japonya Spor İşbirliği Potansiyeli

Suat Çelen, son yıllarda Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği ile Cimnastik Federasyonu arasında gelişen ilişkileri özetleyerek, Japonya'nın spor alanındaki başarılarını vurguladı. Çelen, "Belki buradan işbirliği fırsatları doğabilir. Bu ziyaret, gelecek adına umut vadeden bir durum" dedi.

Gelecek İçin Yol Haritası Belirlendi

Emrullah Güler ise ziyaret sonrası sporun Bolu'daki seviyesi ile ilgili Iwasa'ya bilgilendirme yaptıklarını ve yaptıkları görüşmeler sonucunda bir yol haritası belirlediklerini kaydetti.

Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği Eğitim, Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Kurulması Bölümü Başkanı Iwasa Takaaki (sağ 2), Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen (sağda) ile Bolu'da milli jimnastikçilerle buluştu. Takaaki, Murat Canbaş Cimnastik Salonu'nda artistik jimnastik yapan sporcularla görüştü.

Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği Eğitim, Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Kurulması Bölümü Başkanı Iwasa Takaaki (sağ 2), Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen (sağda) ile Bolu'da milli jimnastikçilerle buluştu. Takaaki, Murat Canbaş Cimnastik Salonu'nda artistik jimnastik yapan sporcularla görüştü.