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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Yelken Takımı Performansı

Deniz Çınar ve Lara Nalbantoğlu, Paris 2024'te yelken 470 Karışık Takım yarışlarında 16. sırayı aldı.

Yayın Tarihi: 06.08.2024 21:09
Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 21:09
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Yelken Takımı Performansı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Yelken Yarışları Devam Ediyor

2024 Paris Olimpiyatları'nda yelken 470 Karışık Takım yarışları tüm hızıyla sürüyor. Bu kapsamda, Marsilya Marina'da gerçekleştirilen yarışlarda, Türk sporcular Deniz Çınar ve Lara Nalbantoğlu, önemli anlar yaşadı.

Yarış Performansı

Bugün yapılan yedinci ve sekizinci yarışlarda, Deniz Çınar ve Lara Nalbantoğlu ikilisi sırasıyla 14. ve 5. olarak sıraya girdi. Ancak, bu performansları genel klasmanda 16. sırada kalmalarına engel olamadı.

Finallere Katılma Hakkı Kaybedildi

Milli sporcularımız, bu sonuçlar neticesinde finallerde mücadele etme hakkını kaybetti. Yine de gösterdikleri azim ve çaba, Türk yelkeninin gelecek için hala umut vaat ettiğinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

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