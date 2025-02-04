Galatasaray, Victor Nelsson'u Roma'ya Kiraladı

Galatasaray, Victor Nelsson ile ilgili önemli bir transfere imza attı. Tecrübeli savunma oyuncusu, İtalya'nın Serie A takımlarından AS Roma'ya 2024-2025 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonuyla kiralandı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, Nelsson'un sözleşmesinin 2026-2027 sezonu sonuna kadar uzatıldığı belirtildi.

Transfer Detayları

Açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Victor Enok Nelsson'un sözleşmesi 2026-2027 sezonu sonuna kadar uzatılmış olup, futbolcumuzun 2024-2025 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonu ile geçici transferi konusunda AS Roma ile anlaşmaya varılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Yapılan anlaşmaya göre, AS Roma, Galatasaray'a 500 bin avro tutarında bir geçici transfer bedeli ödeyecek. Ayrıca, İtalyan ekibinin Danimarkalı oyuncunun satın alma opsiyonunu kullanması durumunda, Galatasaray'a 10 milyon avro daha ödemesi gerekecek.

Anlaşmada, maksimum 2 milyon avro tutarında şarta bağlı bonusların da yer aldığı bildirildi. Galatasaray, bu transferle hem kadrosunu güçlendiriyor hem de gelecekteki mali yapısını güçlendirmeyi hedefliyor.