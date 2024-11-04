Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Demircan Trafik Kazası Geçirdi

Fatih Demircan Trafik Kazası Geçirdi

Galatasaray Spor Kulübü'nün yönetim kurulu üyesi olan Fatih Demircan, bir trafik kazasında yaralandı.

Ameliyat Oldu

Kulüp tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, Demircan, kazası sonucu sağ kolunda bir kırık oluştu. Galatasaray Futbol A Takımı Doktoru Yener İnce tarafından gerçekleştirilen başarılı ameliyat sonrasında rehabilitasyon sürecine başlandığı belirtildi.

Kulüp, yaşanan olay sonrası Demircan'a geçmiş olsun dileklerini ileterek, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ettiklerini ifade etti.