Galatasaray, Young Boys ile Zorlu Maça Çıkıyor

Galatasaray, Young Boys Maçına Hazırlanıyor

Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda oynayacakları Young Boys maçına dair açıklamalarda bulundu. Buruk, "Karşımızda son dört sezonun İsviçre şampiyonu var. Bu nedenle maça büyük bir ciddiyetle hazırlanıyoruz" dedi.

Önemli Bir Maç

Okan Buruk, bu maçın Galatasaray ve Türkiye için yüksek öneme sahip olduğunu vurgulayarak, "Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ettik ve bu sezon da bunu tekrarlamak istiyoruz. Young Boys’un ligde kötü başlamasına rağmen kaliteli bir kadrosu ve fiziksel gücü var" ifadelerini kullandı.

Yetki ve Strateji

Okan Buruk, yarınki maçta cezası nedeniyle sahada olamayacak. Ancak, "Saha kenarındaki ekip oldukça tecrübeli. Oyuncularımın yeteneklerine güveniyorum ve maçta en iyi performansı göstereceğimize inanıyorum," diyerek güvenini dile getirdi.

Barış Alper Durumu

Buruk, gıda zehirlenmesi yaşayan Barış Alper Yılmaz’ın durumu hakkında, "Barış şu anda uçakta ve yarın kadromuzu belirleyeceğiz. Eksiklerimize rağmen maça odaklanmalıyız" diye konuştu.

Şampiyonlar Ligi Hedefi

Buruk, "İlk hedefimiz Şampiyonlar Ligi'ne girebilmek. Ancak henüz bu hedefi gerçekleştiremedik. Dolayısıyla net bir hedef koymak zor" dedi.

İki Ülke Arasındaki Farklar

Okan Buruk, Türk ve İsviçre takımları arasındaki kalite farkına da değinerek, "İsviçre'nin spor altyapısı ve futbol sahalarının kalitesi bizden üst düzeyde. Bizim de bu konuda yatırım yapmamız gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Berkan Kutlu'nun Görüşleri

Maç öncesi düzenlenen basın toplantısında Berkan Kutlu da, "Zor bir maç olacak ama iyi hazırlandık. Hocamızın yokluğunda ekibi çok iyi yöneteceklerine inanıyorum" şeklinde konuştu.

Son Hazırlıklar Tamamlandı

Galatasaray, Young Boys mücadelesi öncesi son antrenmanını Wankdorf Stadı'nda gerçekleştirdi. Takım, bu maça büyük bir motivasyonla çıkmayı hedefliyor.