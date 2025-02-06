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Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda Boluspor'u 4-1 Geçti

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ikinci maçında Boluspor'u 4-1 mağlup etti. İşte maçın detayları.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 18:32
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 18:32
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda Boluspor'u 4-1 Geçti

Ziraat Türkiye Kupası Maç Özeti

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ikinci maçında Galatasaray, deplasmanda Geosis Boluspor ile karşılaştı ve maçı 4-1 gibi net bir skorla kazandı.

Maçın İlk Yarısı

Karşılaşmanın başlangıcıyla birlikte 12. dakikada Boluspor öne geçti. Ceza sahası içerisindeki İlhami Siraçhan Nas, boştaki arkadaşı Iskandarlı ile topu buluşturdu ve Iskandarlı plase vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.

Galatasaray, 21. dakikada beraberliği sağladı. Ceza sahası içerisinde topla buluşan Yusuf Demir, penaltı noktasındaki Morata'ya pasını çıkardı ve Morata, yaptığı klas bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-1.

44. dakikada Galatasaray öne geçti. Kornerden gelen topu ceza sahası dışında önünde bulan Eyüp Aydın, sol ayağı ile yaptığı plase vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-2. Böylece Galatasaray, ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.

İkinci Yarının Gelişimi

İkinci yarının 72. dakikasında Galatasaray, bir gol daha buldu. Ceza sahası içinde topla buluşan Ahmed Kurucu, topu Yusuf Demir ile buluşturdu ve Demir, yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-3.

74. dakikada Galatasaray farkı 3'e çıkardı. Ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Ahmet Kutucu'nun sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-4.

Maç Sonucu

Galatasaray, karşılaşmayı 4-1 kazanarak grup aşamasındaki iddiasını sürdürdü.

Ziraat Türkiye Kupası C Gurubu ikinci haftasında Geosis Boluspor ile Galatasaray karşılaşacak....

Ziraat Türkiye Kupası C Gurubu ikinci haftasında Geosis Boluspor ile Galatasaray karşılaşacak. Galatasaraylı futbolcular, karşılaşma öncesinde sahaya, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatlarını kaybeden vatandaşları anmak için "6 Şubat'ı unutmadık, unutmayacağız" yazılı pankartla çıktı.

Ziraat Türkiye Kupası C Gurubu ikinci haftasında Geosis Boluspor ile Galatasaray karşılaşacak....

Ziraat Türkiye Kupası C Gurubu ikinci haftasında Geosis Boluspor ile Galatasaray karşılaşacak. Galatasaraylı futbolcular, karşılaşma öncesinde sahaya, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatlarını kaybeden vatandaşları anmak için "6 Şubat'ı unutmadık, unutmayacağız" yazılı pankartla çıktı.

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