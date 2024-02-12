Galatasaraylı isme talip yağdı: İtalyanlar hazırda bekliyor

Galatasaray'ın genç yeteneği Barış Alper Yılmaz, bu sezonki etkileyici performansıyla İtalyan devlerinin dikkatini çekmeye devam ediyor. 23 yaşındaki futbolcu, sadece oynadığı iyi futbol değil, aynı zamanda farklı mevkilerde görev alabilme yeteneğiyle de Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin ilgisini çekmiş durumda.

İtalya'nın Serie A devleri arasında yer alan Napoli, Fiorentina, Lazio ve Inter, genç yıldızı yakından takip ediyor. Bu kulüplerin, Barış Alper Yılmaz'ın performansı hakkında bilgi almak amacıyla A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'ya başvurduğu ortaya çıktı. Montella, genç oyuncunun potansiyeli hakkında bilgi vererek İtalyan devlerine önemli ipuçları sağladı.





Barış Alper Yılmaz, özellikle son Başakşehir maçında attığı golle adından söz ettirdi. Bu sezon ligde üst üste 3. müsabakada gol sevinci yaşayan genç yetenek, toplamda 4 golle takımına katkı sağladı. Aynı zamanda farklı mevkilerde görev yapabilme esnekliğiyle dikkat çeken Barış Alper Yılmaz, sağ kanatta başladığı maçta sağ bek olarak müsabakayı tamamladı.

Transfer söylentileriyle gündeme gelen genç oyuncu, performansının ardından İtalya Serie A ekiplerinin ilgisini çekti. Kulüpler, Montella'dan aldıkları bilgilerle genç yıldızı daha yakından tanımaya çalışıyor. Barış Alper Yılmaz ise Başakşehir maçının ardından yaptığı açıklamada, çalışmalarına ekstra özen gösterdiğini ve kendini daha da geliştirmek istediğini vurguladı.

Galatasaray'ın bu genç yeteneği, sadece Türkiye'de değil, uluslararası arenada da adından söz ettirmeye devam ediyor. İlerleyen günlerde transfer gelişmeleriyle ilgili daha fazla bilgi bekleniyor.