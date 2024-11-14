Galler Milli Futbol Takımı Kayseri'ye Ulaştı

Galler, A Milli Takımla 16 Kasım'da oynayacağı karşılaşma için Kayseri'ye ulaştı.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 22:49
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 22:49
Galler Milli Futbol Takımı Kayseri'ye Ulaştı

Galler Milli Futbol Takımı Kayseri'ye Ulaştı

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta gerçekleşecek olan heyecan verici karşılaşma öncesinde Galler Milli Futbol Takımı, 16 Kasım Cumartesi günü A Milli Futbol Takımı ile mücadele etmek üzere Kayseri'ye geldi.

Kayseri Havalimanı'na özel bir uçakla iniş yapan Galler kafilesini, Türkiye Futbol Federasyonu temsilcilerinin yanı sıra bazı yabancı taraftarlar da karşıladı. Karşılamanın ardından Galler takımı, otobüsle konaklayacağı otele hareket etti.

4. Grup'taki son duruma baktığımızda, A Milli Futbol Takımı 10 puanla zirvede yer alırken, Galler ise 8 puanla ikinci sırada bulunuyor. Her iki takımın da karşılaşacağı bu önemli maç, 16 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de RHG Enertürk Enerji Stadı'nda gerçekleştirilecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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