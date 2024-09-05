Galler-Türkiye Maçına Doğru: Craig Bellamy ve Aaron Ramsey Açıklamalarda Bulundu

Galler-Türkiye Maçına Hazırlık

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ilk karşılaşmasında yarın Türkiye ile mücadele edecek olan Galler, maç öncesi teknik direktör Craig Bellamy ve milli takım kaptanı Aaron Ramsey ile basına açıklamalarda bulundu.

Craig Bellamy: "Türkiye İyi Ve Önemli Bir Rakip"

Galler'in yeni teknik direktörü Craig Bellamy, Türkiye'nin güçlü bir takım olduğunu vurguladı. Cardiff Şehir Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Bellamy, "Türkiye, EURO 2024'te çeyrek finale yükselen kaliteli bir kadroya sahip. Montella'nın yönetiminde iyi bir gelişim göstermiş durumdalar. Bireysel olarak yüksek profilli oyuncularla dolu bir kadroya karşı oynayacağız ve bu, bizim için önemli bir test olacak" dedi.

Takımının defansif disiplinine vurgu yapan Bellamy, "Defansımızı sağlam tutmalıyız, her bir maçta galibiyet hedefliyoruz. Premier Lig'de oynamış oyuncularım var, bu da bize avantaj sağlayabilir" ifadelerini kullandı.

Aaron Ramsey: "Genç Kadromuzla İyi Bir Dönem Başlatabiliriz"

Galler milli takım kaptanı Aaron Ramsey ise, Türkiye karşısındaki mücadelenin önemine değinerek, "Yeni bir süreçteyiz ve heyecan verici bir kadromuz var. Takım arkadaşlarıma yardımcı olmak istiyorum ve grup aşamasında başarılı olmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

Ramsey, "Uluslar Ligi bizim için büyük bir fırsat. Önümüzde altı maç var ve her birinde elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Türkiye zorlu bir rakip ama biz iyi bir performans sergilemekte kararlıyız" diyerek sözlerine son verdi.

Yarın gerçekleşecek olan bu karşılaşma, Galler takımının geleneksel potansiyelini ortaya koyması açısından önemli bir fırsat olarak değerlendiriliyor.