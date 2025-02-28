Fenerbahçe, Antalyaspor Maçına Hazırlıklara Başladı

Fenerbahçe, 2 Mart Pazar günü Antalyaspor ile oynayacağı maç için hazırlıklara hız verdi.

Yayın Tarihi: 28.02.2025 18:49
Güncelleme Tarihi: 28.02.2025 18:49
Fenerbahçe, Antalyaspor Maçına Hazırlıklara Başladı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında 2 Mart Pazar günü sahasında Onvo Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde düzenlenen antrenman, salonda core çalışmasıyla başladı.

İdman, sahada yapılan ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketlerinin ardından 5'e 2 top kapma ve pas çalışması ile devam etti.

Antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla noktalandı. Sarı-lacivertli ekip, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

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