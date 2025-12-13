Göztepe, Gaziantep FK Deplasmanında: 16. Hafta Kritik Maç

Göztepe, Gaziantep FK Deplasmanında

Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında yarın Göztepe, Gaziantep FK'ya konuk olacak. Karşılaşma Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda saat 14.30'da başlayacak.

Puana ve Hedefe Yakın Randevu

Sarı-kırmızılılar ligde 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet ile toplam 26 puan toplayarak 4. sırada yer alıyor. Kırmızı-siyahlılar ise 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet ile 23 puan ve 7. sıra konumunda. İzmir ekibi, bu zorlu deplasmanda rakibini mağlup ederek Avrupa hedefine emin adımlarla ilerlemeyi sürdürmek istiyor.

Deplasman Performansı

Göztepe bu sezon dış sahada 8 maça çıktı; bu müsabakalarda 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 14 puan topladı. Takım deplasmanda rakip ağları 11 kez havalandırırken, kalesinde 6 gol gördü. Son dış saha galibiyeti Antalyaspor karşısında gelen Stanimir Stoilov'un öğrencileri, Gaziantep FK karşısında benzer bir performans hedefliyor.

Sabra Kadroda

Sakatlığı nedeniyle uzun süre forma giyemeyen Ürdünlü forvet İbrahim Sabra'nın bu karşılaşmanın kadrosunda yer alması bekleniyor. Genç oyuncu bu sezon Göztepe formasıyla 7 maça çıktı, toplam 80 dakika süre aldı ve 1 gol kaydetti.

Hakemler

Gaziantep FK - Göztepe mücadelesini Bursa bölgesi hakemlerinden Cihan Aydın yönetecek. Aydın'ın yardımcı hakemleri Mehmet Salih Mazlum ve Murat Ergin Gözütok olacak; karşılaşmanın 4. hakemi ise Burak Pakkan olarak duyuruldu.

GÖZTEPE, TRENDYOL SÜPER LİG'İN 16. HAFTASINDA YARIN GAZİANTEP FK’YA KONUK OLACAK. (ARŞİV)