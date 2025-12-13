DOLAR
Kayserispor'da Alanyaspor Maçı Öncesi 7 Eksik

Kayserispor, Süper Lig 16. hafta Alanyaspor maçında sakatlık ve cezalar nedeniyle 7 oyuncusundan yoksun olacak.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 10:16
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 10:16
Süper Lig 16. hafta kadrosunda eksikler

Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Alanyaspor ile karşılaşacak olan Kayserispor, maç kadrosunda toplam 7 futbolcusundan yararlanamayacak.

Taraftar önünde yılın son maçında kazanıp moral bulmak isteyen sarı kırmızı takımda eksikler şöyle:

Gideon Jung, Majid Hosseini, Burak Kapacak ve Lionel Carole sakatlık nedeniyle; Furkan Soyalp sarı kart cezası; Joao Mendes kırmızı kart cezası; Abdulsamet Burak ise bahis soruşturması neticesinde PFDK'dan ceza aldığı için maçta forma giyemeyecek.

