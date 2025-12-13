Kayserispor'da Alanyaspor Maçı Öncesi 7 Eksik
Süper Lig 16. hafta kadrosunda eksikler
Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Alanyaspor ile karşılaşacak olan Kayserispor, maç kadrosunda toplam 7 futbolcusundan yararlanamayacak.
Taraftar önünde yılın son maçında kazanıp moral bulmak isteyen sarı kırmızı takımda eksikler şöyle:
Gideon Jung, Majid Hosseini, Burak Kapacak ve Lionel Carole sakatlık nedeniyle; Furkan Soyalp sarı kart cezası; Joao Mendes kırmızı kart cezası; Abdulsamet Burak ise bahis soruşturması neticesinde PFDK'dan ceza aldığı için maçta forma giyemeyecek.
SÜPER LİG EKİPLERİNDEN KAYSERİSPOR, SAHASINDA OYNAYACAĞI ALANYASPOR MAÇINDA 7 FUTBOLCUSUNDAN YARARLANAMAYACAK.