Gaziantep FK 2025-2026 Sezonu Formalarını Tanıttı

Gaziantep FK'nın Yeni Sezon Forması Tanıtıldı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, 2025-2026 sezonunda giyeceği yeni formaları büyük bir heyecanla tanıttı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bu sezon üç farklı formanın tasarımı taraftarların beğenisine sunulmuş durumda.

Yeni Formaların Özellikleri

Açıklamada yer alan ifadelere göre, geçen sezonun büyük ilgi gören çubuklu iç saha forması, sade ve şık tasarımıyla hafızalarda yer almıştı. Kulüp, bu sezon aynı klasik çubuklu deseni devam ettirdiğini vurguladı.

Alternatif formalar arasında yer alan kırmızı forma, modern dalga desenleriyle ve sade şıklığıyla dikkat çekiyor. Ayrıca, beyaz forma da göğüs kısmındaki siyah şerit ve kırmızı detaylarla geçmişten izler taşıyan sade ama güçlü bir stil benimsedi.

Gaziantep FK, taraftarlarının bu yeni forma tasarımlarını beğeneceğinden emin.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nin 2025-2026 sezonunda giyeceği yeni formaları tanıtıldı. Tanıtımda Maxim (solda), Juninho (ortada) ve Arda Kızıldağ (sağda) yer aldı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nin 2025-2026 sezonunda giyeceği yeni formaları tanıtıldı. Tanıtımda Maxim (solda), Juninho (ortada) ve Arda Kızıldağ (sağda) yer aldı.