DOLAR
40,52 0,04%
EURO
47,62 0,01%
ALTIN
4.337,63 0,17%
BITCOIN
4.842.063,38 -0,54%

Gaziantep FK 2025-2026 Sezonu Formalarını Tanıttı

Gaziantep FK, 2025-2026 sezonuna özel yeni formalarını tanıttı. Üç farklı tasarım taraftarların beğenisine sunuldu.

Yayın Tarihi: 27.07.2025 17:07
Güncelleme Tarihi: 27.07.2025 17:07
Gaziantep FK 2025-2026 Sezonu Formalarını Tanıttı

Gaziantep FK'nın Yeni Sezon Forması Tanıtıldı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, 2025-2026 sezonunda giyeceği yeni formaları büyük bir heyecanla tanıttı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bu sezon üç farklı formanın tasarımı taraftarların beğenisine sunulmuş durumda.

Yeni Formaların Özellikleri

Açıklamada yer alan ifadelere göre, geçen sezonun büyük ilgi gören çubuklu iç saha forması, sade ve şık tasarımıyla hafızalarda yer almıştı. Kulüp, bu sezon aynı klasik çubuklu deseni devam ettirdiğini vurguladı.

Alternatif formalar arasında yer alan kırmızı forma, modern dalga desenleriyle ve sade şıklığıyla dikkat çekiyor. Ayrıca, beyaz forma da göğüs kısmındaki siyah şerit ve kırmızı detaylarla geçmişten izler taşıyan sade ama güçlü bir stil benimsedi.

Gaziantep FK, taraftarlarının bu yeni forma tasarımlarını beğeneceğinden emin.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nin 2025-2026 sezonunda giyeceği yeni formaları...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nin 2025-2026 sezonunda giyeceği yeni formaları tanıtıldı. Tanıtımda Maxim (solda), Juninho (ortada) ve Arda Kızıldağ (sağda) yer aldı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nin 2025-2026 sezonunda giyeceği yeni formaları...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nin 2025-2026 sezonunda giyeceği yeni formaları tanıtıldı. Tanıtımda Maxim (solda), Juninho (ortada) ve Arda Kızıldağ (sağda) yer aldı.

İLGİLİ HABERLER

TEMU Türkiye Pazarına Girmeye Hazırlanıyor

ÖTV Düzenlemesiyle Fiyatlar Uçuşa Geçiyor: Hangi Araçlar ucuzlayacak?

Merkez Bankası Faiz Düşürdü, Mevduat Faizleri Çakıldı! Yeni Oranlar Burada

2025 Temmuz: Emeklilere 32.000 TL Promosyon Fırsatı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ankara'da Avrupa Üniversitelerarası 7'li Ragbi Şampiyonası Sona Erdi
2
Kocaelispor, Kaleci Serhat Öztaşdelen ile 2+1 Yıl Süreyle Anlaşma Sağladı
3
Galatasaray Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor
4
Kayserispor, Fenerbahçe Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor
5
Enes Ünal, Premier Lig kulübüne transfer oldu
6
Eczacıbaşı Dynavit, VakıfBank’ı Geçerek Dünya Şampiyonu Oldu
7
Tunceli'de Türkiye Rafting Şampiyonası ve Süper Kupa Yarışları Başladı

MHRS'de Randevu Zorluğu Tarihe Karışıyor

TOKİ 56 İl'de Müzayedeye Hazır: 5-6 Ağustos Tarihlerine Dikkat!

Yıpranma Payı Kaldırıldı: Erken Emeklilik Bekleyenler Dikkat!

2025 Temmuz: Emeklilere 32.000 TL Promosyon Fırsatı

Kavurucu Sıcaklar Klima Fiyatlarını Yüzde 70 Artırdı

Yumurta Fiyatlarında Tarihi Değişiklik: İhracat Kesintileri Kaldırıldı!

ÖTV Düzenlemesiyle Fiyatlar Uçuşa Geçiyor: Hangi Araçlar ucuzlayacak?

Merkez Bankası Faiz Düşürdü, Mevduat Faizleri Çakıldı! Yeni Oranlar Burada

TEMU Türkiye Pazarına Girmeye Hazırlanıyor

Google One Abonelik Ücretlerine Yüzde 400 Zam Geliyor!

Meteoroloji Uyardı: İstanbul'a Yağmur Geliyor

Merkez Bankası'ndan Kredi Kartı ve Nakit Avans Faizlerine İndirim