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Gaziantep FK Başkanı Yılmaz'dan Galatasaray Maçına Yorum: Anadolu Kulüplerine Yazık Ediliyor

Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, Galatasaray maçının ardından Anadolu kulüplerinin yaşadığı zorluklara dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 03.02.2025 23:36
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 23:36
Gaziantep FK Başkanı Yılmaz'dan Galatasaray Maçına Yorum: Anadolu Kulüplerine Yazık Ediliyor

Gaziantep FK Başkanı Yılmaz Açıklamada Bulundu

Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, Galatasaray ile oynanan maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yılmaz, "İki büyük kendi arasında oynasın, aslında biz Anadolu kulüplerine yazık ediliyor diye düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

Maç Performansından Memnun

Yılmaz, Galatasaray'a karşı sergilenen mücadeleden memnun olduğunu belirterek, "Galatasaray gibi bir takıma karşı çok iyi oynadığımızı inanıyorum. Futbolda galibiyet ve mağlubiyet var. Ama bazı şeyler insanları rahatsız ediyor,” dedi.

Hakemler Üzerine Düşünceler

Hakem kararlarının sıkça eleştirilmesinden de bahseden Yılmaz, “Her zaman hakem konuşmaktan usandık. Hak yiyen bu vebali yarın, öbür gün diğer tarafta vereceğine inanıyorum.” ifadelerine yer verdi.

Taraftarlara Teşekkür

Son olarak, Yılmaz, “Anadolu kulübü olarak elimizden geleni yaptık. Taraftarımıza, oyuncularıma, yönetime ve teknik heyete teşekkür ediyorum.” diyerek destek veren tüm kesimlere minnettar olduğunu vurguladı.

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