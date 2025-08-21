GSB ile THY 'Türk Sporuna Destek ve İş Birliği' Protokolü İmzalandı

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) ile Türk Hava Yolları (THY) arasında imzalanan "Türk Sporuna Destek ve İş Birliği" protokolü, iki kurumun uzun dönemli ortaklığını resmiyete döktü.

Tören ve Katılımcılar

İmza töreni, THY Genel Müdürlüğü VIP Salonu'nda gerçekleştirildi. Törene Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat katıldı.

Bakan Osman Aşkın Bak'ın Açıklamaları

Bakan Osman Aşkın Bak, anlaşmanın Türk sporu için önemine vurgu yaparak THY'nin desteklerine teşekkür etti: "THY, bize çok büyük destekler verdi. Sporcular, Olimpiyat Oyunları'na THY ile gitti. Pek çok sporcuya bireysel anlamda da destek oluyorlar. Bu yüzden kendilerine teşekkür ediyoruz."

Bak ayrıca, ulaşım planlamalarının federasyon bütçelerinde önemli yer tuttuğunu belirterek, "2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı İtalya ile beraber organize edeceğiz. UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nin finali de ülkemizde oynanacak" hatırlatmasında bulundu ve THY'nin kapasite, liderlik ve vizyonuna teşekkür etti.

Ahmet Bolat'ın Değerlendirmesi

Ahmet Bolat, iş birliğini sadece bir sponsorluk olarak görmediklerini belirterek, "Bu iş birliği anlaşması sadece bir sponsorluk değildir. Türk sporunun gelişimi, gençlerimizin hayalleri ve ülkemizin uluslararası alandaki temsili için yeni bir dönem başlıyor" dedi ve THY'nin sporun birleştirici gücüne inandığını vurguladı.

Bolat, son 20 yıl içinde farklı federasyonlarla yapılan iş birlikleriyle ülke sporuna 200 milyon dolardan fazla destek sağlandığını; şu anda 17 federasyonla anlaşma yapılarak sporcuların dünyanın dört bir yanına taşındığını açıkladı. Ayrıca, bu protokolle desteğin doğrudan GSB'ye sunulacağı ve federasyonlara aktarılacak bütçenin daha verimli planlanacağı bildirildi.

Beklenen Etki

Taraflar, protokolle birlikte bakanlığa bağlı tüm federasyonların iş birliği kapsamında yer alacağını ve Türk sporunun uluslararası temsili ile sporcu ulaşımının daha koordineli yürütüleceğini belirtti.

