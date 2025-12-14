Fenerbahçe, Konyaspor Maçı Hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde Tamamladı

Hazırlıklar Domenico Tedesco yönetiminde sonlandırıldı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında yarın evinde oynayacağı Konyaspor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Antrenman, Can Bartu Tesislerinde Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirildi. Çalışma, salonda yapılan core çalışmalarıyla başladı.

Isınma ile devam eden idman, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle sürdü. Seans, dar alanda oynanan çift kale maçlarla tamamlandı ve takım maç hazırlanışını noktaladı.

FENERBAHÇE, TRENDYOL SÜPER LİG'İN 16. HAFTASINDA YARIN EVİNDE OYNAYACAĞI KONYASPOR MAÇININ HAZIRLIKLARINI YAPTIĞI ANTRENMANLA TAMAMLADI.