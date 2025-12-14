DOLAR
Fenerbahçe, Konyaspor Maçı Hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde Tamamladı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 16. haftasında yarın oynayacağı Konyaspor maçı öncesi Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.

Yayın Tarihi: 14.12.2025 15:18
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 15:18
Hazırlıklar Domenico Tedesco yönetiminde sonlandırıldı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında yarın evinde oynayacağı Konyaspor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Antrenman, Can Bartu Tesislerinde Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirildi. Çalışma, salonda yapılan core çalışmalarıyla başladı.

Isınma ile devam eden idman, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle sürdü. Seans, dar alanda oynanan çift kale maçlarla tamamlandı ve takım maç hazırlanışını noktaladı.

