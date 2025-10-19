17. Uluslararası Tarsus Yarı Maratonu'nda Türk sporcular zirvede

Mersin'de düzenlenen 17. Uluslararası Tarsus Yarı Maratonu'nda 12 ülkeden 432 sporcu yarıştı; genel klasmanda 6 madalyanın 5'i Türk sporcularda.

Yayın Tarihi: 19.10.2025 12:50
Güncelleme Tarihi: 19.10.2025 12:58
Mersin'de bu yıl 17. kez düzenlenen organizasyonda, 21 kilometrelik parkur Tarsus ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı'ndan başladı. Yarış, Büyükşehir Belediyesince organize edildi ve etkinlik kapsamında halk koşusu da gerçekleştirildi.

Maratona Türkiye, İsviçre, Kırgızistan, Etiyopya, Rusya, Kenya, Danimarka, Tacikistan, Japonya, Bulgaristan, Almanya ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden toplam 432 sporcu katıldı.

Genel klasman ve ödüller

Yarışmanın genel klasmanında kadınlar ve erkeklerde dağıtılan toplam 6 madalyanın 5'ini Türk sporcular elde etti. Parkurun tamamlanmasının ardından yapılan törende dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Yarı maraton sonuçları

Yarı maraton kadınlar
1. Bahar Yıldırım (Türkiye) - 1.13.19
2. Derya Kunur (Türkiye) - 1.13.56
3. Hirut Jemberu Girma (Etiyopya) - 1.14.25

Yarı maraton erkekler
1. Hüseyin Can (Türkiye) - 1.03.57
2. Ali Kaya (Türkiye) - 1.04.19
3. Ahmet Alkanoğlu (Türkiye) - 1.05.21

Mersin'de bu yıl 17. kez organize edilen Uluslararası Tarsus Yarı Maratonu 21 kilometre koşuldu. Organizasyona Türkiye, İsviçre, Kırgızistan, Etiyopya, Rusya, Kenya, Danimarka, Tacikistan, Japonya, Bulgaristan, Almanya ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden 432 sporcu katıldı. Maratonda, Türk sporcular Hüseyin Can (sol 2) ve Ali Kaya (solda) da ter döktü.

