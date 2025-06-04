Türkiye Kadın Voleybol Takımı, Fransa'yı 3-1 Yenerek Başladı!

A Milli Kadın Voleybol Takımımızın Başarılı İlk Maçı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'nde (VNL) startını vererek Fransa'yı 3-1 mağlup etmeyi başardı. Bu zafer, Pekin'de bulunan izleyiciler için unutulmaz bir başlangıç oldu.

İlk Hafta Maçları Devam Ediyor

Takımımız, bu önemli turnuvada ikinci mücadelesini 6 Haziran Cuma günü TSİ 14.30'da Tayland ile gerçekleştirecek. Spor severler, milli takıma destek vermek ve heyecana tanıklık etmek için bu maçı kaçırmamalı!

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'nde (VNL) ilk maçında Fransa'yı 3-1 yendi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'nde (VNL) ilk maçında Fransa'yı 3-1 yendi.