DOLAR
34,76 0%
EURO
36,74 0%
ALTIN
2.945,96 0%
BITCOIN
3.461.430,86 0,69%

Gaziantep FK, Çaykur Rizespor ile Karşılaşıyor

Gaziantep FK, Çaykur Rizespor'u yarın evinde konuk edecek. Maçın detayları ve dikkat çeken isimler haberde.

Yayın Tarihi: 08.12.2024 12:13
Güncelleme Tarihi: 08.12.2024 12:13
Gaziantep FK, Çaykur Rizespor ile Karşılaşıyor

Gaziantep FK, Çaykur Rizespor'u Ağırlıyor

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Mücadele, Gaziantep Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak ve hakem Direnç Tonusluoğlu tarafından yönetilecek.

Gaziantep FK'nin Performansı

Bu sezon ligdeki 13 maçında 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak 15 puan toplayan Gaziantep FK, rakip fileleri 19 kez havalandırırken, kalesinde ise 21 gol görmüştür.

Sakatlıklar ve Kart Durumu

Kırmızı-siyahlı ekipte, sakatlıkları nedeniyle Stephen, Saborit ve Kozlowski yarınki maçta takımlarını yalnız bırakacak.

Ayrıca, Gaziantep FK'de savunmanın önemli oyuncuları Ertuğrul Ersoy ve Enric Saborit, orta saha oyuncuları Badou Ndiaye ile Sorescu sarı kart sınırında bulunuyor. Bu oyuncular, yarın kart görmeleri halinde cezalı duruma düşerek 16. haftadaki Corendon Alanyaspor müsabakasında görev alamayacaklar.

İLGİLİ HABERLER

Halkbank'tan Gençlere ödenecek: 1 Milyon TL Destek Verilecek

Migros'ta Yıl Sonu İndirimi: Zeytinyağı 225 TL!

Kredi Kartı ile Sigara Alımlarında Ekstra Ücretler Son Buluyor!

KOSGEB’den 1,5 Milyon TL Faizsiz Kredi Fırsatı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Antalyaspor, Konyaspor ile Zorlu Deplasmanda Buluşuyor
2
Antalya'da Avrupa Kros Şampiyonası Tamamlandı
3
Avrupa Kros Şampiyonası'nda Norveçli Jakob Ingebrigtsen Zirvede
4
Fenerbahçe, Athletic Bilbao Maçı Hazırlıklarına Başladı
5
Yıldızlar Kılıç Eskrim Federasyon Kupası'nda Madalyalar Sahiplerini Buldu
6
Rize Belediyespor, Konya Büyükşehir Belediyespor'u 35-32 Mağlup Etti
7
Türkiye Offroad Şampiyonası Final Yarışları Kahramanmaraş'ta Devam Ediyor

KOSGEB’den 1,5 Milyon TL Faizsiz Kredi Fırsatı!

Migros'ta Yıl Sonu İndirimi: Zeytinyağı 225 TL!

ING Bank İlk Emekli Promosyon Artışını Duyurdu: 20.000 TL'ye Ek 25.000 TL Ödenecek!

ŞOK Market'te Çay ve Deterjan Fırsatları! 3 Güne Dev İndirim Bitecek

Yılbaşı Öncesi 200.000 TL Kredi Fırsatı: Kamu Bankalarından büyük destek

Emeklilere Müjde! Kaplıca Tedavisi Artık Ücretsiz

Kredi Kartı ile Sigara Alımlarında Ekstra Ücretler Son Buluyor!

Belediye İşçilerine Müjde: Yüzde 56 Zam Açıklandı!

Halkbank'tan Gençlere ödenecek: 1 Milyon TL Destek Verilecek

Hükümetten MTV İndirimi Müjdesi! İşte Beklenen Tarih

Asgari Ücret Tartışmaları Yeniden Gündemde: ''4 Kişilik Aile Giderleri Belirleyici Olmalı''

Akbank Yılbaşı Kampanyası ile 50.400 TL Kazanç Fırsatı Sunuyor