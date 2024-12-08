Gaziantep FK, Çaykur Rizespor ile Karşılaşıyor

Gaziantep FK, Çaykur Rizespor'u Ağırlıyor

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Mücadele, Gaziantep Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak ve hakem Direnç Tonusluoğlu tarafından yönetilecek.

Gaziantep FK'nin Performansı

Bu sezon ligdeki 13 maçında 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak 15 puan toplayan Gaziantep FK, rakip fileleri 19 kez havalandırırken, kalesinde ise 21 gol görmüştür.

Sakatlıklar ve Kart Durumu

Kırmızı-siyahlı ekipte, sakatlıkları nedeniyle Stephen, Saborit ve Kozlowski yarınki maçta takımlarını yalnız bırakacak.

Ayrıca, Gaziantep FK'de savunmanın önemli oyuncuları Ertuğrul Ersoy ve Enric Saborit, orta saha oyuncuları Badou Ndiaye ile Sorescu sarı kart sınırında bulunuyor. Bu oyuncular, yarın kart görmeleri halinde cezalı duruma düşerek 16. haftadaki Corendon Alanyaspor müsabakasında görev alamayacaklar.