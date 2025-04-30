Gaziantep FK, Çaykur Rizespor Maçına Hazırlanıyor

Gaziantep FK Maç Hazırlıklarına Devam Ediyor

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında 3 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda karşılaşacağı Çaykur Rizespor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor. Kulüpten gelen bilgilere göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat 25 dakika sürdü.

Antrenman Detayları

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, geçiş organizasyonları ile devam etti ve geniş alanda yapılan çift kale maçla sona erdi. Takımın eksiklerinden dolayı, tedavileri devam eden Arda Kızıldağ ile Muhammed Gümüşkaya antrenmana katılmadı.

Kırmızı-siyahlı ekip, hazırlıklarını yarın sürdürmeyi planlıyor.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.