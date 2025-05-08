Gaziantep FK'dan Öğrencilere 160 Bin Forma Dağıtımı

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig ekiplerinden biri olarak, kentteki öğrenciler için büyük bir kampanya başlattı. 160 bin forma, Şahinbey Belediyesi iş birliğiyle öğrencilere dağıtılacak.

Forma dağıtım heyecanı, ilk olarak Gülşen Batar Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen törenle başladı. Törene Gaziantep Valisi Kemal Çeber, İl Milli Eğitim Müdürü Erdal Kılınç, Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdürü Eyüp Güneş, Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Memik Yılmaz, yönetim kurulu üyeleri ve takıma ait futbolcular katıldı.

Vali Çeber, etkinlikte yaptığı açıklamada, “Herkesin spor yapmasını istiyorum. Sizlere mutlu, sağlıklı ve başarılı bir ömür diliyoruz. Gaziantep FK'yı çok seviyoruz ve hep birlikte desteklemeye devam edeceğiz.” diye konuştu.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, sporun önemine dikkat çekerek, “Gaziantep Futbol Kulübümüzün formalarını size hediye ediyoruz ki hem sporda kullanın hem de şehrimizin markasının formasını gururla giyin. Süper Lig'de oynanan topların aynısından tam 160 bin yaptırıyoruz. Bu dağıtımı bir ay içinde tamamlamayı planlıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Ayrıca, Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Memik Yılmaz, Şahinbey Belediye Başkanı Tahmazoğlu'na teşekkürlerini sundu. Etkinlikte Rumen futbolcu Alexandru Maxim, öğrencilere forma ve top imzalayarak onlarla keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nin 160 bin forması kentteki öğrencilere dağıtılacak. Bu kapsamda ilk olarak Gülşen Batar Anadolu Lisesinde forma dağıtım töreni düzenlendi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nin 160 bin forması kentteki öğrencilere dağıtılacak. Bu kapsamda ilk olarak Gülşen Batar Anadolu Lisesinde forma dağıtım töreni düzenlendi.