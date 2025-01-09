Gaziantep FK'dan Uğur Okulları İstanbulspor'a 4-0'lık Tarihi Galibiyet

Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası'nda Uğur Okulları İstanbulspor'u 4-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Teknik direktör Selçuk İnan, maç sonrasında değerlendirmelerde bulundu.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 21:15
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 21:15
Gaziantep FK'dan Uğur Okulları İstanbulspor'a 4-0'lık Tarihi Galibiyet

Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası'nda Konuk Ettiği Uğur Okulları İstanbulspor'u 4-0 Yendi

Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'ndaki ilk maçta Uğur Okulları İstanbulspor'a karşı alınan 4-0'lık galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu. İnan, bu zaferden dolayı mutlu olduğunu ifade etti.

Maçın İlk Yarısı Daha Farklı Olabilirdi

İnan, düzenlediği basın toplantısında, "Maçın skoru 4-0 ama ilk yarı da bu skoru yakalayabilirdik" şeklinde konuştu. İç sahada oynamanın avantajını iyi değerlendirdiklerine dikkat çeken İnan, rakiplerinin son dönemdeki güçlü performansına da vurgu yaptı.

“Geçen seneki süper lig kadrosunu neredeyse hiç bozmamış bir takım ile karşılaştık. Onlara oyun oynatmadan önde baskıyla başlamayı planladık ve bunu başardık” diyen İnan, özellikle ilk yarıda iyi bir performans sergilediklerini dile getirdi.

Baskıya Dayanıklı Bir Oyunla Galip Geldik

İkinci yarıda rakibin baskılı oyununa maruz kaldıklarını açıklayan İnan, "Pozisyonlara da girdiler ama yeni ve dirençli oyuncuların katkısıyla doğru oyun sergileyerek güzel bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum" şeklinde ifadelerini sürdürdü.

VAR Hakemi Konusunda Temkinli İfadeler

Maç sonrası yabancı VAR hakemiyle ilgili bir soruya ise Selçuk İnan, "Olumlu ya da olumsuz yorum yapmak doğru değil. Alınmış bir karar var ve federasyon yöneticilerinin aldığı kararlara saygı duymalıyız. Bu konudaki kararları her zaman destekleyeceğiz" yanıtını verdi.

İLGİLİ HABERLER

TBMM'den Aile Hekimleri İçin Önemli Kararlar! Ücretsiz Hizmet Dönemi Başladı

Çalışanın Yemek Parasından Prim Kesintisi: SGK'dan Yeni Karar

TBMM'den Borçlulara Müjde: Genel Af İmzalandı!

TOKİ'den 9-10 Ocak’ta Büyük Arsa Satışı Fırsatı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Galatasaray, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda LDLC Asvel Feminin'i Geçti
2
Corendon Alanyaspor'da Uysal ve Çavuşoğlu PFDK'ye Sevk Edildi
3
Cleveland Cavaliers, Thunder'ın 15 Maçlık Galibiyet Serisini Durdurdu
4
Hüseyin Yücel, Beşiktaş için 5 Adımlık Vizyonunu Açıkladı
5
Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı CEV Kupası'nda Play-Off'a Yükseldi
6
Fenerbahçe'de santrfor arayışında En-Nesyri ve Dzeko gündemde
7
Real Madrid-Barcelona Süper Kupa Final maçını şifresiz veren kanallar listesi: 2024 Barça Real maçı canlı yayın nereden izlenir? Arda sahada!

Yeni Açıklandı! 2025 Yılında 4.200 Personel Alınacak

Emekli Maaşlarına Çifte Zam Fırsatı! Ek Ödemeler Artıyor

TOKİ'den 9-10 Ocak’ta Büyük Arsa Satışı Fırsatı

TBMM'den Borçlulara Müjde: Genel Af İmzalandı!

TBMM'den Aile Hekimleri İçin Önemli Kararlar! Ücretsiz Hizmet Dönemi Başladı

Tarımda Dev Destek! 2025 İçin Yeni Müjdeler Açıklandı

Çalışanın Yemek Parasından Prim Kesintisi: SGK'dan Yeni Karar

Akbank'tan Fatura Ödemelerine Destek: 1250 TL Chip-Para Fırsatı!

KOBİ'lere 22 Milyar Lira Kredi Desteği Müjdesi

ŞOK'ta Kadınlar İçin Deterjanlarda %30 İndirim Fırsatı!

AJet'ten 329 TL'ye Uçak Bileti Fırsatı!

TÜBİTAK'tan 72.800 TL Maaşla Personel Alımı! Son Başvuru 29 Ocak