Gaziantep FK'dan Uğur Okulları İstanbulspor'a 4-0'lık Tarihi Galibiyet

Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası'nda Konuk Ettiği Uğur Okulları İstanbulspor'u 4-0 Yendi

Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'ndaki ilk maçta Uğur Okulları İstanbulspor'a karşı alınan 4-0'lık galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu. İnan, bu zaferden dolayı mutlu olduğunu ifade etti.

Maçın İlk Yarısı Daha Farklı Olabilirdi

İnan, düzenlediği basın toplantısında, "Maçın skoru 4-0 ama ilk yarı da bu skoru yakalayabilirdik" şeklinde konuştu. İç sahada oynamanın avantajını iyi değerlendirdiklerine dikkat çeken İnan, rakiplerinin son dönemdeki güçlü performansına da vurgu yaptı.

“Geçen seneki süper lig kadrosunu neredeyse hiç bozmamış bir takım ile karşılaştık. Onlara oyun oynatmadan önde baskıyla başlamayı planladık ve bunu başardık” diyen İnan, özellikle ilk yarıda iyi bir performans sergilediklerini dile getirdi.

Baskıya Dayanıklı Bir Oyunla Galip Geldik

İkinci yarıda rakibin baskılı oyununa maruz kaldıklarını açıklayan İnan, "Pozisyonlara da girdiler ama yeni ve dirençli oyuncuların katkısıyla doğru oyun sergileyerek güzel bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum" şeklinde ifadelerini sürdürdü.

VAR Hakemi Konusunda Temkinli İfadeler

Maç sonrası yabancı VAR hakemiyle ilgili bir soruya ise Selçuk İnan, "Olumlu ya da olumsuz yorum yapmak doğru değil. Alınmış bir karar var ve federasyon yöneticilerinin aldığı kararlara saygı duymalıyız. Bu konudaki kararları her zaman destekleyeceğiz" yanıtını verdi.