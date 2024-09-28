Gaziantep FK, Eyüpspor ile Kritik Maçta Karşılaşıyor

Gaziantep FK, Eyüpspor'a Konuk Oluyor

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın deplasmanda Eyüpspor ile karşılaşacak. Bu önemli maç, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak.

Karşılaşmanın Yönetim Detayları

Maçın hakemi Arda Kardeşler olarak belirlendi. Ligde toplamda 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşayan Gaziantep FK'nın, şu anda 4 puanı bulunuyor.

Form Durumu ve Eksikler

Süper Lig'deki son 4 müsabakasında galibiyet elde edemeyen Güneydoğu temsilcisi, Eyüpspor karşısında 3 puan hedefliyor. Takımda ayrıca kart cezalısı olan Kozlowski ile sakatlıkları bulunan Daubin, Eren Erdoğan, Mustafa Eskihellaç ve Bitok, karşılaşmada forma giyemeyecek.

Gaziantep FK'nın bu zorlu mücadelede göstermiş olduğu performans, hem takım hem de taraftarlar için büyük bir önem taşımaktadır.