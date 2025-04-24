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Gaziantep FK, Fenerbahçe Maçı Hazırlıklarına Hız Verdi

Gaziantep FK, 26 Nisan'da Fenerbahçe ile oynayacağı maç için hazırlıklarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 24.04.2025 20:21
Güncelleme Tarihi: 24.04.2025 20:21
Gaziantep FK, Fenerbahçe Maçı Hazırlıklarına Hız Verdi

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında 26 Nisan Cumartesi günü sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını hızla sürdürüyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, toplamda 1 saat 20 dakika sürdü. Antrenman, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı, ardından orta-şut çalışmaları ile devam etti ve son olarak taktik çalışmalarla tamamlandı.

Kırmızı siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını sona erdirilecek ve kamp sürecine girecek.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında 26 Nisan Cumartesi günü sahasında oynayacağı...

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında 26 Nisan Cumartesi günü sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında 26 Nisan Cumartesi günü sahasında oynayacağı...

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında 26 Nisan Cumartesi günü sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü.

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