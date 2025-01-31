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Gaziantep FK, Galatasaray Maçına Hazırlanıyor

Gaziantep FK, Galatasaray ile yapacağı maça hazırlıklarını yoğun tempoda sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 20:23
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 20:35
Gaziantep FK, Galatasaray Maçına Hazırlanıyor

Gaziantep FK, Galatasaray Maçına Hazırlanıyor

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 3 Şubat Pazartesi günü sahasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, pas organizasyonlarıyla devam etti. Antrenman, geniş alanda yapılan çifte kale maçla sona erdi.

Kırmızı-siyahlı ekipte, tedavi süreci devam eden Enric Saborit ise idmanda takımdan ayrı çalıştı.

Gaziantep FK, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın...

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde devam etti.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın...

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde devam etti.

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