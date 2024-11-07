Gaziantep FK Hatayspor Maçına Odaklandı

Gaziantep FK Oyuncuları Hatayspor Maçına Hazırlanıyor

Gaziantep FK futbolcuları Deian Sorescu ve Christopher Lungoyi, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 9 Kasım Cumartesi günü deplasmanda karşılaşacakları Atakaş Hatayspor maçına odaklandı.

Deian Sorescu: "Zor Bir Maç Bizi Bekliyor"

Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Sorescu, takımın son 4 maçta yenilmediğini hatırlatarak, "Kaybetmemek her zaman iyidir. 4 maçtır kaybetmiyoruz, bu harika bir durum değil ama çok iyi olduğunu düşünüyorum. Kazandığımızda, takım, taraftar ve camia çok mutlu oluyor. Daha iyi olmak için odaklanmamız gerek. Geçen sezon yaşadığımız küme düşme tehlikesini tekrar istemiyoruz, benim için de gollerimi atmaya devam etmek ve takıma katkıda bulunmak önemli," dedi.

Christopher Lungoyi: "Çok Kritik Bir Maç"

Kırmızı-siyahlı ekibin son haftalardaki golcü oyuncusu Lungoyi, takıma sezon başında katıldığını ve bu süreçte adaptasyon sorunları yaşadığını belirtti. "Buraya entegre olmak kolay değildi. Yeni bir lig, yeni bir ülke ve yeni bir takımdım ama performansımı her maç arttırarak devam ediyorum. Hatayspor maçı bizim için kritik bir konu. Evimizde iki galibiyet aldık fakat şimdi deplasmanda kazanma zamanı. Son iki galibiyeti pekiştirmek için dışarıda da kazanmalıyız. Önemli bir maç olduğunu düşünüyorum," dedi. Ayrıca, teknik direktör Selçuk İnan ile olan ilişkisini de vurgulayan Lungoyi, "Selçuk hoca benim için kariyerimde büyük bir rol oynuyor" sözleriyle ifade etti.

Gaziantep FK takımı, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 9 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Atakaş Hatayspor ile oynayacakları maçta galibiyet hedefliyor. Futbolculardan Deian Sorescu (fotoğrafta), Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmandan önce basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Gaziantep FK takımı, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 9 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Atakaş Hatayspor ile oynayacakları maçta galibiyet hedefliyor. Futbolculardan Deian Sorescu (fotoğrafta), Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmandan önce basın mensuplarına açıklamada bulundu.