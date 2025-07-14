Gaziantep FK, Kevin Rodrigues'i Transfer Etti

Gaziantep FK'dan Önemli Transfer
Trendyol Süper Lig'in güçlü ekiplerinden Gaziantep FK, Portekizli sol bek Kevin Rodrigues'i kadrosuna kattığını duyurdu. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, 31 yaşındaki oyuncu ile 1 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.
Yeni Transferin İmza Töreni
Açıklamada, "Yeni transferimiz Rodrigues'e kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. Kevin Rodrigues'in, kulüp başkanı Memik Yılmaz ve yönetici Erim Arıkan ile birlikte düzenlenen törende, kırmızı-siyahlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladığı kaydedildi.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Portekizli sol bek Kevin Rodrigues'i kadrosuna kattığını duyurdu.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Portekizli sol bek Kevin Rodrigues'i kadrosuna kattığını duyurdu.