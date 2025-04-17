Gaziantep FK'li Boateng, RAMS Başakşehir Maçı İçin Hedeflerini Açıkladı

Gaziantep FK'nin Ganalı futbolcusu Emmanuel Boateng, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda RAMS Başakşehir ile yapacakları maçı kazanmak istediklerini ifade etti.

Kulüp tesislerindeki antrenmandan önce gazetecilere açıklamalarda bulunan Boateng, Gaziantep'te mutlu olduğunu vurguladı. Ekibin son zamanlarda iyi performans sergilediğini belirten Boateng, "İyi bir takıma sahibiz. İyi de puanlar topladık. İnşallah bu şekilde devam edip, sezonu iyi bir şekilde bitiririz." dedi.

Başakşehir Maçı için Hazırlık

Boateng, RAMS Başakşehir maçına iyi hazırlandıklarını dile getirerek, "Bir oyuncu için her maç önemlidir. Başakşehir iyi bir ekip, iyi oyunculara sahip ama biz de iyi bir ekibiz, iyi oyunculara sahibiz. İyi bir şekilde odaklanıp bu maçı da kazanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Forvet pozisyonunda oynaması dolayısıyla gol atma isteğini de dile getiren Boateng, "Ben forvet oynadığım için gol atmak isterim ama bu tek başıma olan bir şey değil. Takıma yardım ediyorum, onlar da bana yardım ediyor. Onlarsız golleri atamazdım. Başakşehir maçında da iyi bir performans gösterip gol atmak isterim." şeklinde konuştu.

Gaziantep FK'nin Ganalı futbolcusu Emmanuel Boateng, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda RAMS Başakşehir ile yapacakları maça ilişkin açıklamalarda bulundu.

Gaziantep FK'nin Ganalı futbolcusu Emmanuel Boateng, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda RAMS Başakşehir ile yapacakları maça ilişkin açıklamalarda bulundu.