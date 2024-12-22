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Gaziantep FK, Onvo Antalyaspor'u 2-0 Mağlup Etti

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig 17. haftasında Onvo Antalyaspor'u 2-0 yenerek önemli bir galibiyet aldı.

Yayın Tarihi: 22.12.2024 15:32
Güncelleme Tarihi: 22.12.2024 15:32
Gaziantep FK, Onvo Antalyaspor'u 2-0 Mağlup Etti

Gaziantep FK, Onvo Antalyaspor Karşısında Güçlü Performans Sergiledi

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Gaziantep FK, konuk ettiği Onvo Antalyaspor'u 2-0 mağlup ederek zirve mücadelesine devam etti. Karşılaşma, Gaziantep Stadyumu'nda heyecan dolu anlara sahne oldu.

İlk Yarıda Dikkat Çeken Anlar

Mücadelenin ilk yarısında iki takım da gol bulmak için fırsatlar yakaladı, ancak ilk yarı golsüz eşitlikle tamamlandı.

İkinci Yarıda Gaziantep FK Üstünlüğü Ele Geçirdi

İkinci yarının 60. dakikasında sağdan ceza sahasına giren Soner Dikmen'in pası ile buluşan Van de Streek'in vuruşu, az farkla auta gitti.

Maçın 66. dakikasında, Kozlowski'nin ceza sahası yayı üzerinden verdiği pasla buluşan Maxim, yaptığı plase vuruşla topu ağlarla buluşturdu ve durumu 1-0 yaptı.

Karşılaşmanın sonlarına doğru, 90+3. dakikada Ndiaye'nin savunma arkasına gönderdiği topu kontrol eden Kenan Kodro'nun vuruşunda ise hakem Oğuzhan Çakır, ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.

Sonuç

Mücadele, Gaziantep FK'nın 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. Bu galibiyet, ev sahibi takımın ligdeki konumunu güçlendirdi.

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