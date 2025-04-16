Gaziantep FK, RAMS Başakşehir Maçına Hazırlanıyor

Gaziantep FK, RAMS Başakşehir Maçının Hazırlıklarını Sürdürüyor

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda RAMS Başakşehir ile 20 Nisan Pazar günü gerçekleştireceği maç için hazırlıklarını hız kesmeden sürdürüyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, toplamda 1 saat 25 dakika sürdü. Antrenman, ısınma ve koordinasyon çalışmaları ile başlamasının ardından, hücum organizasyonlarıyla devam etti.

İdmanın son kısmında ise geniş alanda düzenlenen çift kale maç ile çalışmalar tamamlandı. Kırmızı-siyahlı ekip, RAMS Başakşehir maçı hazırlıklarına yarın da devam edecek.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda RAMS Başakşehir ile 20 Nisan Pazar günü yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda RAMS Başakşehir ile 20 Nisan Pazar günü yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.