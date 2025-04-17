Gaziantep FK, RAMS Başakşehir Maçına Hazırlanıyor
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında RAMS Başakşehir ile 20 Nisan Pazar günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman toplamda 1 saat 20 dakika sürdü.
Isınma ve pas çalışmalarıyla başlayan seans, ardından hücum organizasyonlarıyla devam etti. Antrenman, geniş alanda gerçekleştirilen çift kale maçla sona erdi.
Kırmızı-siyahlı ekip, hazırlıklarına yarın devam edecek.
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında RAMS Başakşehir ile 20 Nisan Pazar günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında RAMS Başakşehir ile 20 Nisan Pazar günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.