Gaziantep FK, Samsunspor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Gaziantep FK, Samsunspor Maçının Hazırlıklarına Hız Kesmeden Devam Ediyor

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında 24 Ocak Cuma günü deplasmanda Reeder Samsunspor ile yapacağı maç için hazırlıklarını sürdürüyor. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, antrenmanlar teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştiriliyor.

Antrenman, toplamda 1 saat 15 dakika süren bir çalışma olarak planlandı. Isınma ve pas çalışmalarıyla başlayan seans, geçiş organizasyonlarıyla devam etti ve geniş alanda yapılan çift kale maç ile sona erdi.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarına kaldığı yerden devam edecek.